Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sağlığınıza artık biraz özen gösterin sevgili akrepler. Vazgeçemedikleriniz, fiziksel sağlığınızı fazlasıyla etkiliyor. İç dünyanızda kendinizle uyumlu olmadığınız sürece insanlardan beklentileriniz de karşılanmayacak. Mutluluğu dışarda aramayın.
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