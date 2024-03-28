Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mart 2024 - 17:00

Güncelleme: 28 Mart 2024 - 17:00

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu:

Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı..