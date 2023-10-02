Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Ekim 2023 - 17:02

Güncelleme: 02 Ekim 2023 - 17:02

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almayın çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Sezgilerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız.