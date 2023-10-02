Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün parasal konularda gereksiz riskler almamaya özen gösterin. Arkadaş çevrenizle alakalı beklenmedik konular gündeme gelebilir. Önemli kararlar almayın çünkü göremediğiniz şeyler olabilir. Sezgilerinizi dinlemek yerine zihninizle hareket etmeye çalışırsanız yanılırsınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Döve döve alınan karar
- İçişleri kimliğini açıkladı
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu
- İYİ Parti'den 'AKP ile ittifak' açıklaması
- Özgür Demirtaş istifa nedenini açıkladı!
- Türkiye'nin yanıt aradığı soru...
- Ankara'daki saldırıyı PKK üstlendi
- Topluma 'baskı artsın' mesajı
- Parti sloganlı anayasa isteği