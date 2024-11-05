Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bu aralar yakın çevrenizden göreceğiniz destekler motivasyonunuzu arttıracak. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Destek görmeyi hakediyorsunuz. İş ile alakalı seyahatler gündemde olabilir.
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