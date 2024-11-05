Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Kasım 2024 - 15:47

Güncelleme: 05 Kasım 2024 - 15:47

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, bu aralar yakın çevrenizden göreceğiniz destekler motivasyonunuzu arttıracak. Kararlı ve istikrarlı tavırlarınız çevreniz tarafından fark ediliyor. Destek görmeyi hakediyorsunuz. İş ile alakalı seyahatler gündemde olabilir.