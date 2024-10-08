Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Maddi altyapınızı oluşturmak için attığınız adımlar bugün çevrenizin de desteği ile daha somut bir hal alabilir. Günün ikinci yarısı önemli görüşmeler yapabilir, aldığınız kararları önemli kişilerle paylaşabilirsiniz. Rahat bir tavır takınırsanız şansınız daha açık olacak.
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