Aldatmaya fazlasıyla yatkın olan 5 burç: Bu burçlar kendilerini bir türlü tek kişiye adayamıyor...

Her burcun ilişkilerde kendine has bir tarzı vardır. Kimisi tek bir kişiye bağlılığa doğuştan yatkınken, kimisi özgür ruhlu yapısıyla sadakat sınavında zorlanabilir. Aldatma sadece fiziksel bir eylem değil, bazen duygusal bir kaçış da olabilir. Peki, kendilerini bir türlü tek kişiye adayamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aldatmaya fazlasıyla yatkın olan 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu her zaman yeni deneyimlere açıktır. Meraklı yapısı, flört etmeye olan düşkünlüğü ve sıkılgan tavırlarıyla ilişki sadakati konusunda sınırları zorlayabilir. Aldatma onun için çoğu zaman duygusal değil, “o anlık bir heyecan” olabilir.

2. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne o kadar düşkündür ki, bir ilişki onu kısıtlıyorsa kaçış yolları aramaya başlayabilir. Ciddi bir ilişki içerisinde bile, ruhunu özgür hissetmediği an başka maceralara yönelebilir. Aldatma eğilimi bazen bir özgürlük arayışı olarak tezahür edebilir.

3. KOÇ BURCU

Koç burcu ani kararlar alabilen, enerjik ve tutkulu bir yapıya sahiptir. Bu da onu bazen ani gelişen durumlara açık hale getirir. Dürtüsel yapısı, mantığını devre dışı bırakabilir. Aldatma, Koç için planlı değil; anlık bir adrenalin sonucu olabilir.

4. KOVA BURCU

Kova burçları ilişkilerde zihin önceliklidir. Aşırı bağlılık, kıskançlık gibi kavramlardan hoşlanmazlar. Duygusal bağ kurmakta zorlandıkları için duygusal sadakat konusunda zaman zaman kaymalar olabilir. Herkese karşı aynı mesafeyi koruyabilir, bu da partnerini güvensiz hissettirebilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilgi görmeye, beğenilmeye ve sosyal çevrede parlamaya bayılır. Birden fazla kişiden aynı anda hoşlanabilir ve duygusal karmaşalara girebilir. Net sınırlar çizmekte zorlanmaları, onları aldatma eğilimine daha açık hale getirebilir.