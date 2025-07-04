Alışveriş düşkünü 5 burç: Bu burçlar ruh hallerine göre stilini belirliyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar için alışveriş sadece ihtiyaç değil, aynı zamanda terapi gibidir. Kimi stilini konuşturmak için alışveriş yapar, kimi moral bulmak için… Gözleri sürekli vitrinde olan, kampanya görünce heyecanlanan ve “son indirim” kelimesine asla kayıtsız kalamayan burçlar var bu listede. Peki, ruh hallerine göre stilini belirleyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, alışveriş düşkünü 5 burç...





1. TERAZ İ BURCU

Terazi burcu için estetik, zarafet ve uyum vazgeçilmezdir. Bu yüzden gardırobunda her kombin için ayrı parçalar olması gerekir. Modayı yakından takip eder, vitrinlere hayranlıkla bakar. Ona göre alışveriş sadece ihtiyaç değil, yaşam biçimidir.





2. ASLAN BURCU

Aslan burçları alışverişi bir zevk değil, bir hak olarak görür. En yeni, en kaliteli ve en iddialı parçaları seçer. Marka takıntısı olabilir çünkü Aslan her zaman en iyisini hak ettiğini düşünür. İndirim değil, dikkat çekmek onun önceliğidir.





3. İ K İ ZLER BURCU

İkizler burcu plansız alışverişin ustasıdır. Sadece gezmek için çıktığı alışverişten, çantasını doldurmuş halde dönebilir. Yeni şeyler denemeye açık olması, onu alışverişte her zaman enerjik ve yaratıcı yapar. Bugün siyah bot alır, yarın neon spor ayakkabı.





4. BO Ğ A BURCU

Boğa burçları alışverişte seçicidir ama alışınca sınır tanımaz. Kaliteli kumaşlar, yumuşak dokular, güzel kokular ve ev dekorasyon ürünleri onun zaafları arasındadır. Lüksü sever ama uzun vadeli düşünür. Alacağı şey hem şık, hem sağlam olmalı.





5.YAY BURCU

Yay burcu seyahat severdir ve seyahat onun için alışveriş fırsatıdır. Gittiği yerlerden özgün parçalar toplar, farklı kültürlerin modasına ilgi duyar. Alışverişi özgürlükle eşleştirir; kredi kartı limitini düşünmeden yaşar.