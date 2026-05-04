Annesi ve eşi arasında kalan 4 erkek burcu: Bu burçlar iki kadın arasındaki dengeyi çözemiyor

Ev içindeki huzur, çoğu zaman anne ve eş arasındaki sessiz veya açık rekabetin gölgesinde kalabiliyor. Uzman astrologların analizlerine göre, Zodyak’ın belirli temsilcileri, her iki tarafa duydukları sadakati korumaya çalışırken kendi ruhsal enerjilerini tüketme noktasına geliyorlar. İşte, hakemlik yapmaktan ve her iki tarafı da memnun etmeye çalışmaktan yorulan o 4 burç...

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkekleri için anne figürü, hayatın en kutsal ve dokunulmaz limanıdır. Ancak aynı Yengeç, kendi kurduğu yuvayı ve eşini de canı pahasına korumak ister. Anne ve eş arasında bir gerginlik olduğunda, Yengeç erkeği her iki tarafın da kırgınlığını empati yeteneğiyle iliklerine kadar hisseder. Tarafsız kalmaya çalıştıkça "pasif kalmakla" suçlanması, onu içten içe bitiren bir duygusal yük haline gelir.

TERAZİ BURCU

Terazi’nin hayattaki en büyük arzusu uyum ve barıştır. Çatışmadan nefret eden Terazi erkeği, anne-eş kavgalarını rasyonel bir şekilde çözmeye çalışırken her iki tarafa da tavizler verir. Kimsenin kalbini kırmamak adına sergilediği bu "diplomatik" tutum, genellikle her iki tarafın da ondan beklentisinin artmasına yol açar. Sonunda her iki tarafa da yaranamadığını hissetmek, Terazi’yi derin bir yalnızlığa iter.

BOĞA BURCU

Geleneklerine bağlı olan Boğa erkeği için annesi "köklerini", eşi ise "huzurlu geleceğini" temsil eder. Boğa, evinde gürültü ve kaos istemez; ancak bu iki kutup çatıştığında sabır taşı çatlamaya başlar. Bir yandan annesinin otoritesine saygı duyarken diğer yandan eşinin haklarını korumaya çalışmak, Boğa'nın o meşhur sabrını tüketir. Duygusal bir patlama yaşamamak için sessizliğe gömülmesi, sorunları çözmek yerine daha da kronikleştirir.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için aile bir hiyerarşi ve sorumluluk alanıdır. Annesine bakmak ve ona saygı göstermek bir "evlatlık görevi", eşini mutlu etmek ise bir "eşlik sorumluluğu"dur. Bu iki görev arasında mantıklı bir çizgi çekemediğinde Oğlak erkeği, hayatı bir kriz yönetimi gibi yaşamaya başlar. Duygularla değil mantıkla hareket etmeye çalışması, her iki kadının da "duygusal olarak anlaşılmadığını" hissetmesine neden olur ve Oğlak bu başarısızlık hissiyle yorgun düşer.