Annesi ve karısı arasında kalan 4 erkek burcu: Bu burçlar dengeyi bir tülü kuramıyor

Aile bağları Türk toplumunda güçlüdür, ancak bu bağlar bazen ilişkilerde karmaşaya neden olabilir. Özellikle erkekler, anneleri ve eşleri arasında kaldıklarında zor seçimlerle karşılaşabilirler. Astrolojide bazı burçlar ise bu dengeyi kurmakta diğerlerine göre daha çok zorlanır. İşte sevgisiyle iki tarafı da mutlu etmeye çalışırken kendi huzurunu kaybedebilen o 4 erkek burcu...

YENGEÇ BURCU

Annesine aşırı bağlı olan Yengeç erkeği, evlendikten sonra bile duygusal olarak annesinden kopmakta zorlanır. Eşiyle yaşadığı en küçük tartışmada bile annesinden medet umabilir. Bu durum eşinde güvensizlik yaratabilir ve ilişkide sorunlara yol açabilir. Yengeç, iki tarafı da kırmamak için uğraşırken en çok kendisi yıpranır.

BAŞAK BURCU

Başak erkeği, detaycı ve düzen takıntılıdır. Annesiyle benzer bakış açılarına sahip olabilir ve bu nedenle sık sık eşini eleştirebilir. Özellikle annesinin fikirlerini fazla dikkate alması, ev içinde çatışmalara neden olur. Oysa Başak’ın yapması gereken şey, eşine karşı biraz daha esnek olmayı öğrenmektir.

OĞLAK BURCU

Aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan Oğlak erkeği, annesine olan saygısını eşinden önce konumlandırabilir. Geleneksel yapısı nedeniyle anne sözünü “kanun” gibi görebilir. Bu durum partnerinde değersizlik hissi yaratabilir. Oğlak’ın denge kurması, ilişkinin sağlığı için şarttır.

BOĞA BURCU

Boğa erkeği konforuna düşkündür ve annesinin sağladığı huzura bağımlı olabilir. Eşiyle olan ilişkisine zamanla alışsa da, ilk dönemlerde annenin yeri hâlâ çok baskındır. Karısını korumak yerine ortada kalmayı tercih etmesi, iki tarafı da sinirlendirebilir. Kararlarını daha net vermesi gerekir.