Aşırı derecede patavatsız olan 4 burç: Bu burçlar nerde ne konuşacak bilmiyor

İletişim uzmanlarına göre "patavatsızlık", aslında düşük bir sosyal filtrenin veya aşırı özgüvenin bir sonucu. Astrolojik perspektiften bakıldığında ise, bazı burçların hızına zihinleri yetişemiyor veya nezaketi "vakit kaybı" olarak görüyorlar. İşte girdiği her ortamda "Bunu şimdi neden söyledin?" dedirten o 4 burç...

YAY BURCU:

Patavatsızlık dendiğinde listenin mutlak galibi Yaylardır. Yay burcu için gerçek, kutsaldır ve gerçeğin "uygun bir dille" söylenmesi gerektiğini düşünmezler. Bir kıyafet size yakışmadıysa veya bir fikriniz saçmaysa, Yay bunu en kalabalık ortamda bile kahkahalar eşliğinde yüzünüze söyleyebilir. Kötü bir niyetleri yoktur; sadece zihinleri ile dilleri arasındaki o "nezaket köprüsü" çoğu zaman kapalıdır.

KOÇ BURCU:

Koç burcu, düşünmeden konuşmanın Zodyak'taki karşılığıdır. Öncü ve sabırsız doğası gereği, bir şeyi hissettiği an onu kelimelere döker. O kelimenin karşı tarafta ne gibi bir yıkım yaratacağını ise ancak söz ağızdan çıktıktan saniyeler sonra fark eder. Koç’un patavatsızlığı genellikle öfke veya heyecan anında zirveye çıkar; "keşke demeseydim" dese de iş işten çoktan geçmiştir.

İKİZLER BURCU:

İkizlerin patavatsızlığı, merakından ve durdurulamaz konuşma isteğinden kaynaklanır. Bir ortamda duyulmaması gereken bir sırrı, "Ay, o öyle değil miydi?" diyerek bir anda ortaya dökebilir. Onların dili zihinlerinden daha hızlı çalıştığı için, bazen en mahrem detayları bile bir espri malzemesi haline getirebilirler. İkizler için bilgi paylaşılmak içindir, bu bilginin bir "pot" olup olmaması o an önemsizdir.

KOVA BURCU:

Kovalar, toplumsal normları ve duygusal hassasiyetleri çok fazla önemsemezler. Onlar için mantıklı olan neyse, söylenmesi gereken de odur. Bir cenaze evinde veya bir düğünde, ortamın havasına hiç uymayan ama teknik olarak "doğru" olan bir tespiti pat diye yapabilirler. Kova’nın patavatsızlığı daha çok "soğuk ve mesafeli bir gerçeklik" içerir; bu da insanların kendilerini savunmasız ve şaşkın hissetmesine neden olur.