Aşırı tutkulu 4 erkek burcu: Bu burçlar sevdiğinde derinden seviyor

Her erkek sevebilir, ama bazıları var ki sevmeyi bir "hali" değil, bir “haliyle yaşama biçimi” olarak görür. Astrolojide bazı burçlar, aşkı yalnızca hissetmekle kalmaz; tutkuyla sahiplenir, cesurca ifade eder ve kolay kolay vazgeçmez. Duygularını derin yaşayıp yoğun aktaran bu burç erkekleri, ilişkilerde unutulmaz izler bırakır. İşte aşkı derin, arzusu yüksek ve tutkusu güçlü dört erkek burcu...

AKREP BURCU

Aşk onun için yüzeysel bir oyun değil, ruhsal bir bağdır. Akrep erkeği sevdiğinde tüm benliğiyle bağlanır ve partnerini hem fiziksel hem duygusal olarak sahiplenir. Kıskançlığıyla ün salmış olsa da, bu onun derin tutkularının bir yansımasıdır. Gizemli, çekici ve karizmatiktir; birine bağlandığında o ilişkiden kolay kolay kopamaz. Akrep erkeğiyle yaşanan bir aşk, sönmeyen bir ateş gibidir.

KOÇ BURCU

Koç erkeği ilk adımı atmaktan çekinmez; gözünü karartır, isterse peşine düşer ve kazanana kadar pes etmez. Aşkı savaş gibi yaşar: tutkulu, enerjik ve cesur. Partnerine hayranlık duyar ve bunu göstermekten utanmaz. Onun için ilişkide heyecan bitmemelidir; sıkıcı rutine tahammülü yoktur. Bu yüzden sevdiği kişiye sürekli tutkuyla yaklaşır, onu fethetmeye devam eder.

ASLAN BURCU

Aslan erkeği, sevdi mi krallığını paylaşır. Partnerine duyduğu tutkuyu cömertçe gösterir: jestler, övgüler, sürprizler ve sadakatle. Onun sevgisi dramatik ve gösterişlidir, ama içtenliği sorgulanamaz. Sevgisini saklamaz, aksine göstermekten gurur duyar. Aşk onun için hem oyun hem sahnedir; partneri bu gösterinin başrolüdür.

YAY BURCU

Özgür ruhuna rağmen, sevdiği kişiye tutkuyla bağlanabilen ender burçlardandır. Yay erkeği, sevdiğinde coşkuludur, neşelidir, macera doludur. İlişkide fiziksel temas kadar zihinsel uyumu da önemser, bu da tutkuyu besler. Onunla aşk sadece yoğun değil; aynı zamanda eğlenceli ve cesurdur. Sevdiği kadını ilham kaynağı gibi görür ve onu her zaman etkilemeye çalışır.