Aşk acısına aylarca takılı kalan 5 burç: Bu burçlar kalp kırıklarının sesini uzun süre susturamıyor...

Aşkın büyülü hissi birçoğumuzu sarhoş eder… Ama bazı burçlar için aşk sadece güzel anılarla değil, derin izlerle de kalır. Özellikle ilişkiler sona erdiğinde, bazı burçlar duygusal olarak toparlanmakta oldukça zorlanır. Peki, kalp kırıklarının sesini uzun süre susturamayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşk acısına aylarca takılı kalan 5 burç...

1. YENGE Ç BURCU

Yengeç burcu için birini sevmek, kök salmak gibidir. Bağlandığı kişiye sadece duygusal değil, ruhsal bir bağla tutunur. İlişki bittikten sonra da bu bağı koparması zaman alır. Eski mesajlar, anılar ve hatıralar... Her biri Yengeç’in kalbinde tekrar tekrar yaşanır. Bu burç, aşk acısını sindire sindire yaşar; iyileşmesi için zaman ve bolca gözyaşı gerekir.

2. BALIK BURCU

Balık burcu, aşkı masalsı yaşar. Bu yüzden ilişki sona erdiğinde sadece bir kişiyi değil, kurduğu o koca hayali de kaybeder. Kapanış konuşmalarına, veda mesajlarına, hatta “keşke şöyle olsaydı”lara uzun süre takılı kalır. İçsel dünyasında bu kaybı defalarca yaşar. Ve çoğu zaman bu duygusal çöküşten çıkmak, düşündüğünüzden daha uzun sürer.

3. AKREP BURCU

Akrepler sevdiğinde sınır tanımaz, ama güveni sarsıldığında yıkımı büyük olur. Aşk acısı onun için hem bir yas hem bir öfke hâlidir. İhanetle biten ya da yarım kalan ilişkiler, Akrep’in zihninde sürekli canlanır. Duygularını kolay kolay dışa vurmaz, ama içten içe bu acıyı taşır ve bazen aylarca — hatta yıllarca — unutamaz.

4. BA Ş AK BURCU

Başak burcu aşk acısını mantıklı bir şekilde analiz etmeye çalışır ama kalbi o kadar kolay toparlanmaz. “Ne eksikti?”, “Nerede hata yaptım?”, “O gün bana neden öyle bakmıştı?” gibi sorularla kendini içten içe tüketir. Olan biteni sürekli düşünmekten bir türlü iyileşemez. Kafasında her şeyi çözmeden de kalbini serbest bırakamaz.

5. O Ğ LAK BURCU

Oğlak burçları dışarıdan duygusal görünmese de, birini kalbine aldıysa o kişi kolay kolay silinmez. Bitmiş bir ilişkinin ardından ayakta kalmaya çalışır, hayatına devam eder görünür… Ama gece yalnız kaldığında acısı gün yüzüne çıkar. Hislerini paylaşmaz, derine gömer. Bu yüzden aşk acısı onun içinde uzun süre yankılanabilir.