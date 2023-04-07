Aşk asla onlara göre değil! Sürekli terk edilen 4 burç!
Bazı burçlar çok çabuk terk ediliyor. Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen o burçlar belli oldu.
Bazı insanlar aşktan yana çok şanslı olurken bazı burçlar ise sürekli terk ediliyorlar. Yapılan bir araştırmada sürekli terk edilen 3 burç belli oldu.
Akşam'da yer alan habere göre; Başak, Oğlak ve Aslan burcu sürekli terk ediliyor.
BAŞAK BURCU
İlişkide bile titiz davranan Başak burcu hatayı kabul etmiyor. Bu yüzden partnerinin yüzüne sürekli hatalarını vurur. Yapısı gereği Başak Burçları ayrıca biraz peşlerinden koşturmaya bayılırlar. Elde ettikten sonra da süründürür. Ancak çoğu kişi Başak burçlarının bu tavırlarının kaldırmaz. Çünkü Başak Burçlarını sevgi sömürürler çok nadir sevgi verirler.
OĞLAK BURCU
Umursamaz tavırları aşk ilişkisinin sürekli bitmesine neden olur. Oğlak burçları dolu dizgin romantizmi göstermez. Merak etmez aramaz sormaz. Bu yüzden Oğlak Burçları çok hızlı terk edilir. Birazda bu terk edişleri kendi kendine yapar. Oğlak Burçları ayrıca aşık olmaz onlar için sevgi önemlidir. Ancak bunu göstermede de cimridirler.
ASLAN BURCU
Tam bir aşk ponçiği olan Aslan Burcu, sevdiğinde her şeyini ortaya koyar. Aşırı korumacı tavrı nedeniyle karşıdaki insanları bıktırır. Aslan Burcu bütün aşkı kendisi yaşar. Dolu dizgin aşkta karşı tarafa çok nadir hak verir. Bu yüzden aşkını ziyan eder. Çünkü sürekli terk edilmesindeki en büyük etken çok fazla sevmesinden kaynaklanıyor.
AŞKTAN YANA ÇOK ŞANSLI BURÇLAR
Öte yandan Cumhuriyet'in derlemesine göre aşktan yana çok şanslı burçlar da belli oldu. O burçlar arasında '' Terazi, Akrep, İkizler, Boğa ve Kova'' burçları ilk sırada yer alıyorlar.
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