Aşk hayatında en çabuk sıkılan 4 kadın burcu: Bu burçlar sevgi işlerinde hemen bunalıyor

Aşk, bağlılık ve emek isteyen bir yolculuk olsa da bazı burç kadınları için heyecan olmazsa olmazdır. Astrolojiye göre özellikle bazı burçlar, kısa sürede sıkılabilen yapılarıyla ilişkilerde sabırsız davranabiliyor. İşte aşk hayatında çabuk sıkılan ve kolayca uzaklaşabilen 4 kadın burcu…

KOÇ BURCU

Koç burcu kadınları, enerjik ve atılgan yapılarıyla bilinir. İlişkide sürekli hareket ve yenilik isterler. Monotonluk onlar için adeta bir kabustur. Partnerinden yeterince heyecan görmezse kısa sürede sıkılır ve yeni arayışlara yönelir.

İKİZLER BURCU

Değişken ruh haliyle tanınan İkizler kadını, zihinsel uyarım olmadığında ilişkiye ilgisini kaybeder. Konuşkan ve meraklı yapısıyla yeni deneyimlere açıktır. Partneri onun hızına ayak uyduramazsa hızla sıkılabilir. Onun için aşk, sürekli gelişim ve yenilik demektir.

YAY BURCU

Macera tutkunu Yay kadınları, özgürlüğüne en düşkün burçlardan biridir. Aşk hayatında bile bağımsızlık ister, kısıtlanmayı sevmez. İlişki fazla ciddi ve durağan bir hal aldığında sıkılıp geri çekilebilir. Onun için aşk, keşif ve eğlenceyle dolu olmalıdır.

KOVA BURCU

Kova burcu kadınları sıra dışı düşünceleri ve özgürlükçü tavırlarıyla öne çıkar. Partnerinin aşırı ilgi ya da kıskançlık göstermesi onları hızla boğar. Rutine dayalı ilişkilerden kolayca sıkılır. Düşünsel paylaşımlar olmadığında uzaklaşmaları kaçınılmazdır.