İran Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ateşkes' açıklaması

Bekayi, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında ABD’nin saldırılarını 'zayıf ve asılsız gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştığını' savundu.

“Bu savaşın tek amacı bizi bölmek ve zayıflatmaktır. Bunun dışında hiçbir neden ya da gerekçe yok” diyen Bekayi, bazı çevrelerin İran halkını şeytanlaştırmaya, toplumu bölmeye ve iradesini kırmaya çalıştığını ileri sürdü.

İranlı sözcü, ülkesinin saldırılar karşısında geri adım atmayacağını belirterek “İran düşmanlara mezar olacak” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ABD’nin İran’ın petrol kaynaklarını ele geçirmeyi amaçladığını, Washington’un hedefinin ülkeyi zayıflatmak ve parçalamak olduğunu iddia etti.

ATEŞKES İLAN EDİLECEK Mİ?

Olası bir ateşkes sorusuna yanıt veren Bekayi, saldırılar devam ettiği sürece ateşkesi konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

“Saldırılar sürdüğü sürece, düşmanlara karşılık vermek dışında konuşulacak bir şey yok” dedi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A MESAJ

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye veya Azerbaycan’ın hedef alındığı yönündeki iddiaları şiddetle reddetti ve İran’ın komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmeye önem verdiğini vurguladı.

Bekayi ayrıca Güney Kıbrıs’ın, topraklarında bulunan yabancı bir askeri üssü hedef alan mühimmatın İran’dan gelmediğini açıkladığını söyledi.

İranlı yetkili, komşu ülkelere 'aceleci tutumlar ve kararlar almamaları' çağrısında bulunurken, İran topraklarına yönelik saldırıların başlatıldığı herhangi bir yerin hedef alınacağını da ifade etti.

AVRUPA'YA SUÇLAMA

Bekayi ayrıca bazı Avrupa ülkelerini 'savaş atmosferinin oluşmasına yardımcı olmakla' suçladı.

Bu açıklamalar, ABD ve İsrail’in askeri operasyonun haftalar boyunca sürebileceğini belirtmesinin ardından geldi. Uluslararası toplumda ise çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeler giderek artıyor.

Öte yandan İran ordusu ve özellikle Devrim Muhafızları, çatışmayı sürdürme kararlılığını yineleyerek gerekirse savaşın altı aya kadar uzayabileceğini belirtti.