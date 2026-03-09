Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu?

Tasarruflarına değer katmak ve risksiz bir şekilde düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden ön planda yer alıyor. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte faiz oranlarında Mart 2026 itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşandı.
Bankadan bankaya değişen bu oranlar, aynı birikimin tercih edilen kuruma göre farklı kazançlar sunmasına neden oluyor. Mevduat faizlerindeki bu yeni dönem, yatırımcıların getiri beklentilerini de yeniden şekillendirdi.
MEVDUAT FAİZİ YATIRIMCININ RADARINDA
Tasarruflarını enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri kapısı aralamak isteyen birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarını en güvenli liman olarak görüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları kurum bazlı farklılık gösterdiği için, yatırım yapmadan önce oran karşılaştırması yapmak kazancı doğrudan etkileyen en önemli adım haline geldi.
Mart ayı itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği sorular yeniden gündeme geldi:
- Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor?
- Kısa vadede hangi seçenek daha avantajlı?
Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki yüksek tutarlı mevduatlarda, 1 puanlık oran farkı bile vade sonundaki net getiriyi belirgin bir şekilde değiştirebiliyor.
32 GÜNLÜK VADEDE GETİRİ HESABI ÖNE ÇIKIYOR
Vadeli mevduat ürünleri, belirli bir süre boyunca bankaya emanet edilen paranın faiz geliri sağlamasına imkan tanıyor. Kısa vadeli tercihler arasında zirvede yer alan 32 günlük vadeler, nakit akışını ve likiditeyi korumak isteyen yatırımcılar tarafından öncelikle tercih ediliyor.
Faiz oranı ve vade yapısındaki bu hassas denge, ay sonunda cüzdana girecek net miktarı belirliyor.
İşte bankalara Göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 25 bin 315 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 26 bin 762 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37,5
- Net Kazanç: 27 bin 123 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 123 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 38,5
- Net Kazanç: 27 bin 847 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 28 bin 208 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 28 bin 208 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 28 bin 208 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 28 bin 208 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39,51
- Net Kazanç: 28 bin 577 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 577 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,75
- Net Kazanç: 28 bin 751 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 751 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,25
- Net Kazanç: 29 bin 112 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 112 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 29 bin 293 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,75
- Net Kazanç: 29 bin 474 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 474 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.