Mevduat faiz oranları güncellendi: 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu?

Tasarruflarına değer katmak ve risksiz bir şekilde düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden ön planda yer alıyor. Bankalar arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte faiz oranlarında Mart 2026 itibarıyla dikkat çeken değişimler yaşandı.

Bankadan bankaya değişen bu oranlar, aynı birikimin tercih edilen kuruma göre farklı kazançlar sunmasına neden oluyor. Mevduat faizlerindeki bu yeni dönem, yatırımcıların getiri beklentilerini de yeniden şekillendirdi.

MEVDUAT FAİZİ YATIRIMCININ RADARINDA Tasarruflarını enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri kapısı aralamak isteyen birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarını en güvenli liman olarak görüyor. Bankaların sunduğu faiz oranları kurum bazlı farklılık gösterdiği için, yatırım yapmadan önce oran karşılaştırması yapmak kazancı doğrudan etkileyen en önemli adım haline geldi.

Mart ayı itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği sorular yeniden gündeme geldi: Hangi banka daha yüksek faiz sunuyor?

Kısa vadede hangi seçenek daha avantajlı? Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki yüksek tutarlı mevduatlarda, 1 puanlık oran farkı bile vade sonundaki net getiriyi belirgin bir şekilde değiştirebiliyor.

32 GÜNLÜK VADEDE GETİRİ HESABI ÖNE ÇIKIYOR Vadeli mevduat ürünleri, belirli bir süre boyunca bankaya emanet edilen paranın faiz geliri sağlamasına imkan tanıyor. Kısa vadeli tercihler arasında zirvede yer alan 32 günlük vadeler, nakit akışını ve likiditeyi korumak isteyen yatırımcılar tarafından öncelikle tercih ediliyor.

Faiz oranı ve vade yapısındaki bu hassas denge, ay sonunda cüzdana girecek net miktarı belirliyor.

İşte bankalara Göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 25 bin 315 TL

25 bin 315 TL Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 762 TL

26 bin 762 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Yüzde 37,5 Net Kazanç: 27 bin 123 TL

27 bin 123 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 123 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27 bin 847 TL

27 bin 847 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 28 bin 208 TL

28 bin 208 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 208 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 39,51

Yüzde 39,51 Net Kazanç: 28 bin 577 TL

28 bin 577 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 577 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39,75

Yüzde 39,75 Net Kazanç: 28 bin 751 TL

28 bin 751 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 751 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,25

Yüzde 40,25 Net Kazanç: 29 bin 112 TL

29 bin 112 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 112 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Yüzde 40,5 Net Kazanç: 29 bin 293 TL

29 bin 293 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 293 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Yüzde 40,75 Net Kazanç: 29 bin 474 TL

29 bin 474 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 474 TL