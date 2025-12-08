Aşkı acele etmeden yaşayan 3 burç...

Bazı burçlar ilişkilerde hızlı karar verirken, bazıları kalbiyle harekete geçmeden önce süreci adım adım yaşamak ister. İşte aşkı sakin, güvenli ve ağır tempoda yaşamayı tercih eden o üç burç…

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğa için aşk, sindirerek yaşanması gereken bir süreçtir. Güven oluşmadan bağlanmaz, zaman tanır ve temeli sağlam kurar. “Yavaş ama kalıcı” onlar için en ideal ilişki tanımıdır.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Terazi, ilişkiyi aceleye getirmeyi sevmez. Önce uyumu test eder, sohbetleri derinleştirir ve karşısındaki kişiyi gerçekten tanıdığından emin olmak ister. Dengeli ve zarif adımlar atarlar.

OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burcu, ilişkide planlıdır. Tutkulu hissetse bile hemen adım atmaz; geleceği, mantığı ve güveni düşünür. Acele etmez, hazırlık yapar ve sağlam bir birliktelik ister.