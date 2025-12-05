Aşkı mantıkla karıştıran 3 burç: Kalbi yerine aklıyla karar veren burçlar...

Romantik ilişkilerde herkes duygularıyla seçim yapmaz. Mantığına güvenen burçlar, partner seçiminde geleceği, uyumu, kariyeri ve sürdürülebilirliği düşünür. Kalpleri hızlı atsın diye değil, doğru kişi hayatına girsin diye çabalarlar. İşte kalbi yerine aklıyla karar veren burçlar...

BAŞAK (22 AĞUSTOS - 21 EYLÜL)

Başak burcu aşkta liste yapar. “Uygun mu, doğru mu, gerçekçi mi?” diye düşünür. Hislerden çok mantığa güvenen nadir burçlardandır.

OĞLAK (21 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar, ilişkiye adım atmadan önce her detayı tartar. “Aşk güzel, ama gelecek planı daha önemli” düşüncesiyle hareket ederler.

TERAZİ (22 EYLÜL - 21 EKİM)

Her ne kadar romantik görünseler de Teraziler ilişkiye başlamadan önce uyum analizini yapar. Dengeli ve mantıklı partner tercih ederler.