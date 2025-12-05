Sokak röportajında mani okuyan yurttaş ve 'Kendine Muhabir' tutuklandı

Sokak röportajında iktidarı eleştiren bir mani okuyan yurttaş Halil Kürklü ile videoyu paylaşan "Kendine Muhabir" olarak bilinen Hasan Köksoy tutuklandı.

Takvim'de yer alan habere göre Köksoy ve Kürklü Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK 299) ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Avukat Cemil Çiçek "Kendine Muhabir olarak tanıdığımız gazeteci Hasan Köksoy maalesef tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama gerekçesi Cumhurbaşkanı’na hakaret ve halkı kin nefrete teşvik. Yaptığı tek şey konuşan vatandaşa mikrofon uzatmak. 3 çocuğu babasız uyuyacak bugün. Tutuksuz yargılama varken tutuklu yargılama yapmak hukuka açıkça aykırıdır" dedi.

KOCABIYIK HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan bir diğer sokak röportajcısı Arif Kocabıyık hakkında da soruşturma başlatıldı.

Kocabıyık'ın hakkında," Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Sınai mülkiyet kanununa muhalefet" gibi birçok suçtan adli kayıt bulunduğu öne sürüldü.