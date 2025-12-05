'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis jet hızıyla açığa alındı

Eskişehir’de görevli bir trafik polisinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeler ve yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı sert eleştirilerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi.

Görüntülerde polis memurunun, vatandaşlar tarafından alkışlanan konuşmasında siyasilere ve sürece yönelik tepkisini dile getirdiği görüldü.

SÜREÇ BAŞLADIĞINDAN BERİ "UYUYAMIYORUM" DEDİ

Polis memuru konuşmasında,"Seçimleri Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün o Öcalan'a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk Milletinin yanında olacaksınız. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri'de MHP kurultaylarında büyüdüm ben. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz başka adam mı kalmadı sizin. Her gün örgüte yakın insanlar utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyor. APO çıkacakmış. Doğa Güneydoğu Kürdistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye burada son sözü her zaman Türk Millet söyler. Bu süreç başladı başlayalı uyku uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü hızla harekete geçti. Emniyet’in resmi X hesabından yapılan açıklamada, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

EGM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir ilinde görevli bir Polis Mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır.

Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"