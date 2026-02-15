Aşkı takıntıya dönüştürmeye en yatkın 5 burç: Bu burçlar romantik ilişkilerde her an saplantıya sürüklenebilir...

Aşk, insan hayatının en güçlü duygularından biridir. Ancak bazı kişiler için sevgi, zamanla yoğun bir sahiplenmeye, kıskançlığa ve hatta takıntıya dönüşebilir. Astrolojik açıdan bakıldığında bazı burçların duygusal derinliği, bağlanma biçimi ve kontrol ihtiyacı, aşkı daha yoğun ve bazen sınırları zorlayan şekilde yaşamalarına neden olabilir. Peki, ilişkilerde saplantıya sürüklenebilme olasılığı yüksek olan burçlar hangileridir? İşte, aşkı takıntıya dönüştürmeye en yatkın 5 burç...

AKREP BURCU

Akrep burcu aşkı sıradan yaşamaz; ya hep ya hiç anlayışıyla sever. Duygusal yoğunluğu çok yüksek olduğu için sevdiği kişiyi hayatının merkezine koyabilir. Güven problemi yaşadığında kontrol etme, kıskanma ve sürekli sorgulama eğilimi gösterebilir. Derin bağ kurduğunda vazgeçmesi zor olur ve ayrılık sürecinde takıntılı düşünceler geliştirebilir. Akrep için aşk, güç ve sahiplenme duygusuyla iç içe geçebilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal bağ kurmaya çok önem verir. Sevdiği kişiyi ailesi gibi görür ve onu kaybetme korkusu yaşayabilir. Bu korku zaman zaman aşırı fedakârlık, bağımlı davranışlar ya da sürekli ilgi bekleme şeklinde ortaya çıkabilir. Yengeç için terk edilme ihtimali bile yoğun kaygı yaratabilir ve bu da aşkı takıntı boyutuna taşıyabilir. Onlar için sevgi, güven ve ait olma duygusuyla beslenir.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu bağlandığında kolay kolay vazgeçmez. Sadıktır ama aynı zamanda sahiplenicidir. Sevdiği kişinin hayatında tek ve vazgeçilmez olmak ister. Değişimi sevmediği için ilişkide yaşanan krizleri kabullenmekte zorlanabilir. Bu da onu ilişkiye fazlasıyla tutunmaya ve bitmesi gereken bir ilişkiyi sürdürmeye itebilir. Boğa için aşk, istikrar ve sahip olma duygusuyla birleştiğinde takıntıya dönüşebilir.

4. ASLAN BURCU

Aslan burcu sevildiğini hissetmek ister ve ilişkide merkezde olmayı bekler. İlgi azalırsa ya da karşı taraf mesafe koyarsa bunu kişisel algılayabilir. Sevdiği kişiye karşı yoğun bağlılık gösterebilir ancak aynı zamanda kontrol ve gurur devreye girebilir. Aşkı dramatik ve büyük yaşadığı için kaybetme korkusu egosunu tetikleyebilir ve bu da saplantılı düşüncelere yol açabilir.

5. BALIK BURCU

Balık burcu romantizmin temsilcisidir. Aşkı idealize eder ve partnerini gözünde büyütebilir. Gerçeklerle yüzleşmek yerine hayal dünyasında ilişkiyi sürdürmeye çalışabilir. Ayrılık yaşadığında uzun süre etkisinden çıkamayabilir ve geçmişi zihninde tekrar tekrar yaşayabilir. Balık için aşk bir masal gibidir; masal bittiğinde ise takıntılı özlem duygusu ortaya çıkabilir.