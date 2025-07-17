Aşkı uzakta arayan 4 burç: Bu burçlar gerçek yakındayken kaçıyor

Herkes aşka dair farklı yollar izler; kimisi yan sokakta bulur mutluluğu, kimisi kıtalar ötesine göz diker. Bazı burçlar ise aşkı yalnızca uzak, ulaşılması güç yerlerde arar. “Yakın olan değersizdir” gibi hissettiren bu burçlar, aşkta bazen farkında olmadan fırsatları kaçırabilir. Peki kim bu kalbini uzağa kilitleyen burçlar?

YAY BURCU

Macera tutkunu Yay, aşkı daima yeni yerlerde ve bilinmezliklerde arar. Onun kalbini fethetmek istiyorsanız, özgürlüğünü kısıtlamamalı, onu bir yolculuğa çıkarmalısınız. Aşka karşı heveslidir ama fazla yakınlık onu boğabilir. Kalbini açtığında ise sadık ve heyecan dolu bir partner olur. Ancak çoğu zaman, en yakındaki sevgiyi göremez.

KOVA BURCU

Zihniyle yaşayan Kova, aşkı çoğu zaman soyut kavramlara bağlar. Ona göre sıradan ilişkiler yetersiz ve sıkıcıdır; bu yüzden kalbini genellikle ulaşılması zor olanlara kaptırır. İlgi alanları, farklılıkları ve entelektüel bağları çok önemlidir. Duygularını göstermekte zorlanabilir ve yakınındaki aşkı fark etmesi zaman alabilir.

İKİZLER BURCU

Sürekli yeni deneyim arayışında olan İkizler, aşkı da bir çeşit keşif alanı gibi görür. Durağan ilişkilerden çabuk sıkılır, bu yüzden gözünü hep farklı olasılıklara diker. Yanı başındaki biriyle mutlu olabileceğini anlaması zaman alabilir. Oysa en kalıcı bağları, bazen en tanıdık yüzlerde bulabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak, aşkı çoğu zaman uzun vadeli planlara saklar. “Şu an değil, sonra” diyerek duygularını erteler, çoğu zaman da ulaşılması güç kişilere yönelir. Kariyer ve sorumluluk öncelikli olduğu için, kalbindeki kişiyi bile göz ardı edebilir. Duygularını kabullenip gerçek aşka yönelmesi zaman alır.