Bazı burçlar için aşk bir yarış değildir. Onlar sevgiyi puanlamaz, karşılaştırmaz; doğal akışında yaşar. İşte, aşkı yarıştırmayan 3 burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu duygusal bağa odaklanır. Sevdiğinde karşılık beklemeden verir. Aşkı kazanılması gereken bir mücadele olarak görmez, paylaşılması gereken bir duygu olarak yaşar.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Balık burcu romantizmi saf hâliyle yaşar. Kim daha çok sevmiş, kim daha çok fedakârlık yapmış gibi hesaplara girmez. Onun için önemli olan hissin kendisidir.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğa burcu ilişkide istikrar ve güven arar. Aşkı bir rekabete dönüştürmek yerine, sağlamlaştırmayı tercih eder. Sessiz ama kalıcı bir sevgi sunar.