Muhalefet en düşük emekli aylığının artırılması için Meclis’te her yolu denedi: İktidar ise açlık sınırının altındaki rakamda ısrar etti

TBMM Genel Kurulu’nda içerisinde en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin de yer aldığı “torba teklifin” görüşmelerine önceki gün akşam saatlerinde devam edildi.

SORUMLULUĞU BELEDİYELERE ATTILAR

AKP emekliler konusunda sorumluluğu bir kez daha belediyelere de attı. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, düşük gelirli, kira ödeyen, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sosyal yardımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kurt, “Burada kamuya ve belediyelere ait arsalarda kat karşılığı yapılacak projelerle ve buradan elde edilecek sosyal konutların düşük kiralarla emekli olanlara verilmesi; ulaşım, doğalgaz, su, elektrik gibi konularda emeklilerin desteklenmesi, belli oranda indirim veya limitler dâhilinde ücretsiz yararlandırılması, sosyal politikalarla emeklilerin, düşük gelirlilerin desteklenmesi önemli ve faydalı olacaktır. Diğer bir deyişle, ev sahibi olmayan düşük gelirli emeklilerimizin sosyal politikalarla ve genel bütçeden yapılacak kaynaklarla desteklenmesi çok yerinde olacaktır” dedi.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ

Muhalefet maddeler üzerinde çok sayıda önerge verdi. Ancak iktidar tarafından reddedildi. CHP “sahte pusula” olayı nedeniyle bütün maddelerin görüşmeleri sırasında yoklama istedi. Toplantı yeter sayısı bulunamadığı için zaman zaman görüşmelere ara verildi.

DUVARA PANKART

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri Ali Gökçek ile Mahmut Tanal,

ellerindeki pankart ve fotoğrafları kürsü arkasındaki duvara astı. Bu sırada CHP sıralarından alkışlar yükseldi. AKP’liler ise tepki gösterdi. Genel kuruldaki duvara asılan ve üzerlerinde, “Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok”, “Emekli 1000 lira sadaka istemiyor” ve “Emekliyi aç, sefil bıraktınız” yazılı pankartları AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı kaldırdı. Bu sırada CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, “Ya, arkadaşlar, niye kızıyorsunuz? Kızmaya gerek yok ki. Muhalefet ne yapacak? Müzakere kalmamış, iletişim kalmamış, bir

şekilde emeklinin derdini anlatmak mecburiyetinde, görsel olarak anlatmak mecburiyetinde, kürsüden anlatmak mecburiyetinde. Kızmadan dinlemeniz gerekiyor” dedi. Aynı pankart ve fotoğraflar CHP’li milletvekillerinin sıralarının üzerinde de yer aldı.

‘SON BİR ŞANS’

Görüşmelerin sonunda CHP emeklilere ek zam verilmesi için bir girişimde daha bulundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Milyonlarca emeklimiz açısından son derece yakıcı bir sorunu konuşuyoruz. Bu nedenle, son bir şans olarak İç Tüzük 72’ye göre görüşmelere devam edilmesi kararı alınması şarttır” diyerek usul tartışması açılmasını istedi.

Emir, “Her üç emekli tipine de 20 bin lira zam yapalım, kök maaşı 20 bin lira yapalım. Üstüne Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ayrıca 8 bin 327 lira ek koyalım ve en düşük ücret 28 bin 327 lira olsun. 28 bin 327 lira SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı olsun, diğerleri de buna göre artan oranlarda alsınlar. Memur emeklileri söz konusu olduğunda göstergeyle katsayıyı çarpalım, 22 bin 157 lirayı bulalım, 20 bin liraya ekleyelim ve en düşük memur emekli maaşı da 42 bin 157 lira olsun” dedi. Özel ve Dervişoğlu da oradaydı.

Bu sırada genel kurulda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, “42 bin” diye seslendi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da genel kurulda görüşmelere katıldı. CHP’li Emir, aylıkları artırmak için hâlâ bir şans olduğunu söyledi. Emir, “Emekli pazarın geç saatlerini bekliyor çürümüş meyve almak için, emekli karne günlerinde torunundan kaçıyor, emekli kirasını ödeyemiyor, emekli kırılan gözlüğünü tamir ettirecek parayı bir yerden bulamıyor, emekli ilaçları için vermesi gereken ek paraları bulamıyor ve gerçekten son derece zor durumda” dedi. İktidara seslenen Emir, “Hepinizin bu son fırsatı kullanmasını bekliyoruz. Milletimiz sizi görüyor, hepimizi izliyor” diye konuştu.

AĞBABA ‘TABUTLA’ KÜRSÜDE

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kürsüye üzerinde yaşamını yitiren emeklilerin fotoğraflarının olduğu tabut ve mezar taşı maketi ile çıktı. AKP’liler tepki gösterdi. AKP ve CHP milletvekilleri kürsü önünde toplandı. Kavga çıktı. Görüşmelere ara verildi. Aranın ardından söz alan Meclis Başkanvekili Celal Adan, genel kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri meteryallerin getirilmesi ve kullanılmasının yasak olduğunu söyledi. Adan, Ağbaba’dan maketlerin kaldırılmasını istedi. Ancak Ağbaba, yeniden tabut ve mezar taşı maketini kürsüye getirdi. Meclis Başkanvekili Adan, “Onu getirmeyelim” diyerek itiraz etti. CHP ve AKP milletvekilleri arasında yine kavga çıktı. Başkanvekili Adan, “Veli Ağbaba, bana ver onu” dedi. CHP’li Ağbaba, “Ağabey, vallahi vermem” karşılığını verdi. Adan, “Ya ben almış oluyorum. Bana ver Allah aşkına” dedi. Adan, tabut maketini aldı. Bu sırada CHP ve AKP milletvekilleri arasında kürsü önünde yumruklaşmalar yaşandı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Emekliye bu sefalet ücretini verirken bu kadar hiddetlenmediniz” diyerek tepkisini dile getirdi. Görüşmelere ara verildi.

‘CANLISINDAN KORKUN’

Görüşmenin ardından Ağbaba bir kez daha kürsüye tabut ve mezar taşı maketi koydu. AKP tepki gösterdi. Başkanvekili Adan, maketlerin alınmasını istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Alın geri” dedi. Başkanvekili Celal Adan, Özgür Özel’e teşekkür etti. AKP ile CHP milletvekilleri arasındaki tartışmalar sürdü. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, AKP’lilere “Bundan sonra emeklinin canlısından korkacaksınız, canlısından. Ne mezar taşından ne de tabutundan korkun, esas canlısından korkun” dedi. Yoğun tartışmalar yaşandı.

‘EMEKLİYİ MEZARA SOKARKEN UTANMIYORSUNUZ’

CHP’li Veli Ağbaba, “Emekliyi mezara sokmuşsunuz, emekliyi mezara sokarken utanmıyorsunuz da o karton tabuttan mı utanıyorsunuz? Tabuta kim saldırır, biliyor musunuz? Vampirler saldırır, vampirler. Ali kıran baş kesen misiniz siz?” dedi. Ağbaba, Meclis kürsüsünden emeklilere seslenmek istediğini belirterek, “Emekli derneklerine seslenmek istiyorum: CHP bu haysiyet mücadelenizi sonuna kadar verecek. Korkmayın bunlardan, çıkın sokağa ve hakkınızı alın! Çıkın sokağa, bunlar ancak bundan anlar, çıkın sokağa!” dedi.