Aşkı zihninde bitirip kalbinde unutamayan 3 burç...

Bazı insanlar bir ilişkinin bittiğini kabul eder, yollarına devam eder. Ancak bazı burçlar için aşk, sadece zihinde biten bir süreç değildir. İşte aşkı unutması en zor olan üç burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç, derin bağlar kuran ve sevdiğine gönülden bağlanan bir burçtur. Bir ilişkinin bitmesi, onun için sadece bir “ayrılık” değil, içsel bir yas sürecidir. Kalbi, yaşanmışlıkları ve anıları kolay kolay bırakmaz. Yengeç, her sevgiyi özenle saklar.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balık, aşkı ruhunun en derin yerinde yaşar. Romantik yapıları nedeniyle, bir ilişki bitse bile duygusal bağlarını koparmakta zorlanırlar. Bir şarkı, bir koku, bir fotoğraf… Balık ne kadar zaman geçerse geçsin, kalbinde o eski sevgiyi hissedebilir.

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa, alıştığı ve sevdiği kişiyi bırakmakta zorlanan bir burçtur. Onun için güven ve bağlılık çok önemlidir. Bu yüzden bir ilişki bittiğinde, kalbi hâlâ geçmişte kalmış olabilir. Yeni bir başlangıca adım atması uzun zaman alabilir.