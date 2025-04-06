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Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç: Bu burçların sevdası dillere destan

Bu burçlar için aşk bir duygudan fazlası... Bu burçlar sevince dünyayı unutur, duygularını abartmadan edemez! İşte, Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç...

Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç: Bu burçların sevdası dillere destan
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:08

Bazı burçlar aşkı yaşamakla kalmaz, adeta aşkın içine düşer. En ufak duyguyu bile büyütür, karşısındakini ilahlaştırır. Birlikte olmanın ötesinde, aşkı yaşatmak ve hissettirmek isterler. İşte kalbi dolu dolu atan, aşkı biraz abartan 3 burç...

YENGEÇ BURCU

Aşık olduğunda tüm dünyasını partnerine adar. Fedakarlıklarıyla, duygu yoğunluğuyla ilişkisini bir dramaya dönüştürebilir ama bunu sevgiyle yapar.

BALIK BURCU

Hayal dünyasında aşk masalları yazan Balık, karşısındakini bir kahramana çevirir. Duygularını filtresiz yaşar, bazen fazlasıyla duygusal olabilir.

ASLAN BURCU

Sevdiğinde gösterişli olur. Hediye, ilgi, övgü… Aşkı adeta sahnede yaşamak ister. Ama ilgi görmediğinde hızla soğuyabilir.


Etiketler: #aslan burcu #balık burcu #Yengeç Burcu #burçlar

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