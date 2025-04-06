Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç: Bu burçların sevdası dillere destan
Bu burçlar için aşk bir duygudan fazlası... Bu burçlar sevince dünyayı unutur, duygularını abartmadan edemez! İşte, Aşklarını abartılı yaşayan 3 burç...
Bazı burçlar aşkı yaşamakla kalmaz, adeta aşkın içine düşer. En ufak duyguyu bile büyütür, karşısındakini ilahlaştırır. Birlikte olmanın ötesinde, aşkı yaşatmak ve hissettirmek isterler. İşte kalbi dolu dolu atan, aşkı biraz abartan 3 burç...
YENGEÇ BURCU
Aşık olduğunda tüm dünyasını partnerine adar. Fedakarlıklarıyla, duygu yoğunluğuyla ilişkisini bir dramaya dönüştürebilir ama bunu sevgiyle yapar.
BALIK BURCU
Hayal dünyasında aşk masalları yazan Balık, karşısındakini bir kahramana çevirir. Duygularını filtresiz yaşar, bazen fazlasıyla duygusal olabilir.
ASLAN BURCU
Sevdiğinde gösterişli olur. Hediye, ilgi, övgü… Aşkı adeta sahnede yaşamak ister. Ama ilgi görmediğinde hızla soğuyabilir.
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