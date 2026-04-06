Aşkta asla yüzü gülmeyen 3 burç: Bu burçlar duygusal ilişkilerin bahtsız yolcuları

Astrolojik verilere göre, sevgi dili ve duygusal derinlik her burçta farklı işliyor. Bazı burçlar aşkı bir "teslimiyet" olarak görürken, bazıları için bu bir "güven testi" haline geliyor. Uzman astrologların analizlerine göre, Zodyak kuşağındaki bu 3 temsilci, ya yanlış kişilere çekilmeleri ya da duygusal duvarlarını yıkamamaları nedeniyle aşk hayatlarında sık sık hayal kırıklığı yaşıyor. İşte, romantizmin engebeli yollarında kaybolan o 3 burç...

YENGEÇ BURCU

Aşkta şanssızlığın en büyük temsilcisi Yengeçlerdir. Onlar için bir ilişki, sadece bir birliktelik değil, bir "yuva" kurma çabasıdır. Ancak Yengeç burçları, aşırı fedakâr ve korumacı yapıları nedeniyle genellikle bu ilgiyi suistimal edecek partnerleri hayatlarına çekerler. "Hayır" diyememeleri ve geçmişe olan takıntıları, yeni ve sağlıklı bir ilişkiye başlamalarını zorlaştırır. Kalplerini hemen açmaları, onları hayal kırıklıklarına karşı savunmasız bırakır.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için aşkta yüzü gülmemesinin temel nedeni "duygusal mesafedir". Hayatı bir görev ve sorumluluk alanı olarak gören Oğlak burcu, partnerine duygularını göstermekte çok geç kalır. Çoğu zaman iş hayatını ve kariyerini romantizmin önüne koyduğu için, karşı taraf kendini değersiz ve ihmal edilmiş hisseder. Oğlak burcunun sarsılmaz disiplini ve soğukkanlı duruşu, aşkın o sıcak ve kendiliğinden gelişen doğasıyla sık sık çatışır.

AKREP BURCU

Akreplerin aşk hayatındaki bahtsızlığı "güven problemi" ve "aşırı yoğunluktan" kaynaklanır. Bir Akrep sevdiğinde tam sever; ancak bu tutku beraberinde kıskançlığı ve kontrol etme arzusunu da getirir. Karşısındaki kişiyi sürekli bir sadakat testine tabi tutması, partnerini yorar ve ilişkide nefes alacak alan bırakmaz. Bu kadar derin ve gizemli bir ruhu anlayabilecek partner sayısı az olduğu için, Akrepler genellikle kendi yarattıkları o yoğun duygusal labirentte yalnız kalırlar.