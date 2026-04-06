Yılmaz Özdil, Sözcü TV'den istifa etti

Yaklaşık 4 ay önce Sözcü TV'nin başına getirilen Yılmaz Özdil görevinden istifa etti.
Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre Özdil, siyasetçilerle yaşadığı polemiklerin ardından istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a sundu.
PAYLAŞIMI "VEDA" GİBİ YORUMLANMIŞTI
CHP'li Günaydın ve Burhanettin Bulut'a tepki gösteren Yılmaz Özdil, dün şu paylaşımı yapmıştı:
“Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır.”
14 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI
Sözcü TV 3 yıl önce kurulduğunda kanalın başında olan Özdil, kısa süre sonra istifa etmişti.
Özdil ikinci kez aralık ayının başında kanalın başına getirilmişti. Özdil'in Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından 14 kişi işten çıkarılmıştı. Özdil yönetiminde Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Sözcü TV Genel Müdürü görevine ise Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirilmişti.
Kanalın avukatlığını ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlenmişti.