Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... MHP'de 'İstanbul' depremi: Bütün il ve ilçe teşkilatları feshedildi

6.04.2026 12:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... MHP'de 'İstanbul' depremi: Bütün il ve ilçe teşkilatları feshedildi

MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in genel başkan yardımcılığı görevinden istifasıyla başlayan kriz sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin İstanbul İl ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partinin İstanbul il ilçe teşkilatlarının tümüyle feshedildiğini duyurdu. 

Yalçın'ın, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Image

Yalçın'ın sözkonusu açıklamasını İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in de paylaştığı görüldü

Image

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları dikkat çekmişti. 

Yönter'in paylaşımlarının İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de aralarında olmak üzere birçok parti yöneticisi tarafından paylaşıldığı görülmüştü. 

İlgili Konular: #MHP

İlgili Haberler

MHP ile DEM’in uyumu! CHP’nin ara seçim çağrısından sonra arka arkaya iki yanıt...
MHP cephesinden, Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt: 'Gündemimizde yok' Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Bu 'Terörsüz Türkiye' meselesi bizim birinci gündemimiz. Bunun üzerinde hakikaten gece gündüz kafa yoruyoruz ve hızlandırılması hususunda da Sayın Genel Başkanımız çok ciddi adımlar atıyor. Bizim önceliğimiz bu şimdi, seçim falan değil" dedi.
MHP’nin kurucusu Türkeş’in ölüm yıldönümünde gerilim: Ayyüce Türkeş Cumhuriyet’e konuştu MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümünde mezar ziyareti üzerinden yaşanan tartışma siyaseti gerdi. Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş’in ziyareti sırasında engelleme iddiaları gündeme geldi. Cumhuriyet’e konuşan Ayyüce Türkeş, “Burada açık bir güvenlik zaafiyeti var” dedi.