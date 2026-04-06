Son dakika... MHP'de 'İstanbul' depremi: Bütün il ve ilçe teşkilatları feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partinin İstanbul il ilçe teşkilatlarının tümüyle feshedildiğini duyurdu.

Yalçın'ın, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yalçın'ın sözkonusu açıklamasını İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in de paylaştığı görüldü

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Yönter paylaşımında, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları dikkat çekmişti.

Yönter'in paylaşımlarının İstanbul İl Başkanı Sertel Selim de aralarında olmak üzere birçok parti yöneticisi tarafından paylaşıldığı görülmüştü.