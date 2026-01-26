Aşkta mantığını en çabuk kaybeden 5 burç: Bu burçlar kalbinin sesini her şeyin önüne koyuyor...

Aşk herkes için farklı yaşanır; kimi temkinli adımlar atar, kimi ise duyguların peşinden düşünmeden gider. Astrolojide bazı burçlar vardır ki aşık olduklarında planlar, kurallar ve mantıklı kararlar hızla anlamını yitirir. Peki, kalbinin sesini her şeyin önüne koyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşkta mantığını en çabuk kaybeden 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık burcu aşk söz konusu olduğunda gerçeklikten kolayca kopabilir. Hayal gücü güçlü olan Balık, sevdiği kişiyi idealize etmeye meyillidir. Kırmızı bayrakları görmezden gelebilir, hislerinin onu yönlendirmesine izin verir. Mantıktan çok sezgilerle hareket ettiği için aşkta hayal kırıklığı yaşama ihtimali yüksektir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal bağ kurduğunda mantığını geri plana atar. Sevdiklerini koruma ve sahiplenme isteği, objektif düşünmesini zorlaştırır. Aşkı güvenle eş tuttuğu için kalbi incinse bile hislerinden vazgeçmekte zorlanır. Duygular, kararlarının merkezinde yer alır.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu aşık olduğunda gururunu bile ikinci plana atabilir. Büyük ve gösterişli sevgiler yaşayan Aslan, kalbinin sesini mantığının önüne koyar. Sevildiğini hissettiğinde risk almaktan çekinmez ve çoğu zaman duygularıyla hareket eder.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu için aşk ya vardır ya yoktur. Duygular yoğunlaştığında kontrolü kaybetme pahasına kendini ilişkiye kaptırır. Mantıklı sınırlar koymak yerine tutkularına teslim olur. Kıskançlık, sahiplenme ve derin bağ ihtiyacı Akrep’in kararlarını gölgede bırakabilir.

5. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne düşkün olmasına rağmen aşık olduğunda kendini şaşırtacak kararlar alabilir. Bir anda her şeyi geride bırakıp kalbinin peşinden gitme eğilimi gösterebilir. Mantığını devre dışı bırakmasının nedeni, aşkı bir macera olarak görmesidir.