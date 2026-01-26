Siyasi partiler gerisinde kaldı: Ocak ayı anketinde sürpriz sonuç

Asal Araştırma, Ocak 2026 tarihinde 26 kentte iki bin kişi ile gerçekleştirdiği bir anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Buna göre, kararsızların oy oranı yüzde 33,4 oldu. İkinci sırada yüzde 23,2 ile CHP yer alırken AKP yüzde 21,4 ile üçüncü oldu.

KARARSIZLAR DAĞILDIKTAN SONRA CHP BİRİNCİ SIRADA

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlara da yer verildi.

CHP yüzde 34,8 ile birinci sırada yer alarak dikkat çekti.

İşte anket sonuçları:

CHP: Yüzde 34.8

AKP: Yüzde 32.1

DEM Parti: Yüzde 8.4

MHP: Yüzde 7.0

İYİ Parti: Yüzde 4.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

Anahtar Parti: Yüzde 2.7

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.2

Diğer: Yüzde 2.6