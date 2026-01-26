Mevduat faizlerinde yeni dönem: 500 bin TL’nin net getirisi şaşırttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası oluşan beklenti ortamı, mevduat faizlerini yeniden gündeme taşıdı. Hem bireysel yatırımcılar hem de finans çevreleri, “mevduat faizleri daha da yükselir mi” sorusuna yanıt arıyor. Ekonomistler, karar metninde yer alan yönlendirmelerin mevduat getirileri üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekiyor.
TCMB’nin mesaj tonu, bankaların mevduat politikalarını gözden geçirmesine neden olabilecek önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Karar sonrası tablo netleşirken, mevduat faizlerinin seyri tasarruf sahipleri ve kredi piyasası açısından belirleyici olmayı sürdürüyor.
MERKEZ BANKASI KARARI SONRASI MEVDUATTA YENİ DÖNEM
Banka mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin kararının ardından netlik kazandı. TCMB, politika faizinde indirime gitti. Kararla birlikte bankaların uyguladığı mevduat oranlarında da değişim yaşandı.
FAİZ İNDİRİMİ BANKALARIN MEVDUAT POLİTİKALARINI ETKİLEDİ
TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankalar, vadeli mevduat hesaplarında uyguladıkları oranları aşağı yönlü revize etti. Özellikle kısa vadeli ve yüksek tutarlı mevduatlarda sunulan faiz oranlarında dikkat çeken değişimler görüldü.
MEVDUAT FAİZLERİNDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde yaşanan geri çekilme, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların tercihlerinde etkili oluyor. Bankaların mevduat politikalarının, önümüzdeki dönemde TCMB’nin atacağı yeni adımlara bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Bu süreçte yatırımcıların daha temkinli davrandığı gözleniyor.
500 BİN TL’NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ YENİDEN HESAPLANDI
Güncel mevduat oranları doğrultusunda, 500 bin TL’nin kısa vadeli mevduatta sağlayacağı net getiri yeniden hesaplandı. Ortaya çıkan tablo, vadeli mevduat hesabı açmayı planlayan tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
AYLIK MEVDUAT KAZANCI YATIRIMCININ ODAĞINDA
Faiz indirimi kararının ardından 500 bin TL’nin aylık mevduat getirisi yeniden gündeme geldi. Bankaların güncel oranlarına göre hazırlanan karşılaştırmalarda, farklı bankaların sunduğu tahmini net kazançlar öne çıkıyor.
GÜNCEL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
İşte 500 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve güncel net kazanç tablosu:
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 13 bin 381 TL
- Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37,5
- Net Kazanç: 13 bin 562 TL
- Vade Sonu: 513 bin 562 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 38
- Net Kazanç: 13 bin 742 TL
- Vade Sonu: 513 bin 742 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 14 bin 104 TL
- Vade Sonu: 514 bin 104 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39,99
- Net Kazanç: 14 bin 462 TL
- Vade Sonu: 514 bin 462 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 14 bin 466 TL
- Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 40,75
- Net Kazanç: 14 bin 737 TL
- Vade Sonu: 514 bin 737 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,25
- Net Kazanç: 13 bin 446 TL
- Vade Sonu: 513 bin 446 TL
VAKIFBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 15 bin 551 TL
- Vade Sonu: 515 bin 551 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.