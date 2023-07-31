Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bu aralar sevdiklerinizle aranızda bazı sürtüşmeler açığa çıkmış olabilir. Sadece kendinizi düşünen tavırlarınız çevrenizdeki insanları sinirlendirse de çocuksu haliniz insanların sizi sempatik bulmasına sebep oluyor. Sizde şeytan tüyü var.
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