Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Aslan ve Yükselen Aslan

Parlak ve yaratıcı enerjiniz, içinde güçlü bir şefkat ve empati barındırıyor. Duygularınızı sanatla ya da kendinizi ifade ettiğiniz farklı yollarla rahatça dışa vurabilirsiniz. Bazen duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.