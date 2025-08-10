Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

10.08.2025 17:20:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Aslan ve Yükselen Aslan

Parlak ve yaratıcı enerjiniz, içinde güçlü bir şefkat ve empati barındırıyor. Duygularınızı sanatla ya da kendinizi ifade ettiğiniz farklı yollarla rahatça dışa vurabilirsiniz. Bazen duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.