Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
Birkaç gündür sabit fikirli olmanızın öncelikle size ne kadar zarar verdiğini görmüş olmalısınız. Sağlık sorunlarınızdan kurtulmak ve hayatı daha huzurlu yaşamak istiyorsanız hırslarınızı biraz dengelemelisiniz. Sevilme ihtiyacınızı fark edin, önce kendinizi sevin.
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