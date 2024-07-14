Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Ekonomik altyapınızı güçlendirmek için ettiğiniz mücadelenin hırsa dönüşmemesine dikkat edin. İsteklerinizi biraz azaltmanız ve olana razı gelmeniz şart. Aksi takdirde sağlık sorunlarınız canınızı sıkabilir.
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