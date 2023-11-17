Günlük Burç Yorumları: 18 Kasım Cumartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Kasım 2023 - 17:04

Güncelleme: 17 Kasım 2023 - 17:04

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Bu aralar sevdiklerinizle aranızda bazı sürtüşmeler açığa çıkmış olabilir. Sadece kendinizi düşünen tavırlarınız çevrenizdeki insanları sinirlendirse de çocuksu haliniz insanların sizi sempatik bulmasına sebep oluyor. Sizde şeytan tüyü var.



