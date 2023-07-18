Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün gereğinden fazla enerjik olabilirsiniz. Yeteneklerinizi göstermek, sahnede olmak veya fikirlerinizi kabul ettirmek için uygun bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı ön planda tutun, bu şekilde daha fazla dikkat çekeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
- Yurttaşın parası böyle çarçur edildi!
- 3 bin hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
- AKP’nin umut bağladığı Körfez sermayesi gidiyor
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- Yusuf Tekin geri adım attı
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Umre ziyaretine gitti!
- CHP'den olağanüstü toplanma çağrısı
- 3'lü zirve... Euro/TL 30, dolar/TL 27 barajını aştı!