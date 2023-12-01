Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Kendinize bu kadar güvenmeniz çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyor olabilir. Konuşup durmak yerine harekete geçtiğinizde daha güvenilir bir yapı sergileyebilirsiniz. Kendinize önce siz inanmalısınız.
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