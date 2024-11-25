Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Ekonomik anlamda geleceğinizi garanti altına almak adına yeni anlaşmalar yapabileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Hırs yapmayın, hedeflerinize daha sakin ve sağlam adımlarla ilerlemelisiniz. İnancınızı kaybetmeyin. Her şeyin bir zamanı var.
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