Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı belirsiz ve daha önce hesaplayamadığınız durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorunları çözüme kavuşturmak için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmeleriniz varsa bugün beklentileriniz karşılanmayabilir.
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