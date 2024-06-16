Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Bu konularla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Net kararlar alırken olayları doğru şekilde değerlendirebildiğinizden emin olun. Düşünerek hareket ederseniz mutlu günler çok yakında.
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