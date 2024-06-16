Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Çevreniz tarafından önemli konularda fikrinizin alınıyor olması doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Uyumlu ve dengeli ilişkiler kurabileceğiniz, duygusal anlamda güvende hissedeceğiniz bir gün. Ailenizle vakit geçirmek, düzen değişikliği, yeni kararlar bugünün konusu. Yeni başlangıçlar için uygun bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Baştan çıkarmada usta olan 4 burç
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var