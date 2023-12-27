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Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Aralık 2023 - 16:16

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

İş hayatınızda birtakım gizli saklı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz sevgili aslanlar. Yoğun stres sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bugün kendinizi çok fazla zorlamayın. İstediğiniz şekilde kendinizi ifade edememek enerjinizi düşürüyor. Akışına bırakın.



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