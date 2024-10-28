Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Salı Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Ekim 2024 - 16:00

Güncelleme: 28 Ekim 2024 - 16:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi gösterebileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni fikirlere açıksınız, yeni başlangıçlara hazırsınız. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek egonuzu okşuyor. Eğitimle alakalı bir gündeminiz varsa bugün pozitif anlamda sonuçlanabilir.