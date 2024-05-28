Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Ailevi konulara çok fazla kafa yoruyorsunuz sevgili aslanlar. Ortada mücadele edeceğiniz önemli bir konu yok, gözünüzde büyütüyorsunuz. Bugün değersiz hissedebilirsiniz fakat bu sizin yanılgınız. Bakış açınız bir an önce değişmeli..
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