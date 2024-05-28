Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2024 - 16:34

Güncelleme: 28 Mayıs 2024 - 16:34

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Ailevi konulara çok fazla kafa yoruyorsunuz sevgili aslanlar. Ortada mücadele edeceğiniz önemli bir konu yok, gözünüzde büyütüyorsunuz. Bugün değersiz hissedebilirsiniz fakat bu sizin yanılgınız. Bakış açınız bir an önce değişmeli..