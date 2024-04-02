Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Abartılı ve lüks harcamalardan uzak durmanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Bugün olabildiğince ayaklarınız yere sağlam bassın. Gözden kaçırdığınız konular sonrasında zarara uğramanıza sebep olabilir. Temkinli olun.
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