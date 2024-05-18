Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor..
En Çok Okunan Haberler
-
- Mardin gülleri ünlü şarkıcının fabrikasında işlenecek
- 'Bir Kürt atasözünün de dediği gibi...'
- 'Dini simge'yi reddetti, şikayet edildi
- 'AK Parti çökmeye başladı'
- Galatasaray'a UEFA'dan ceza şoku!
- UEFA'dan Süper Lig ekibine 1 yıl men cezası!
- 'Cüret edenlerin başı ezilmeli'
- 'Bütün İstanbulluları davet ediyoruz'
- Arka Sokaklar'ın final tarihi belli oldu
- Büyükerşen'e 19 yıla kadar hapis istemi!