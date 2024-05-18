Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Mayıs 2024 - 16:08

Güncelleme: 18 Mayıs 2024 - 16:08

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Önünüzü göremediğiniz ve içsel sıkıntınızın artış gösterdiği günlerdesiniz sevgili balıklar. Biraz teslimiyet iyi gelecektir. Nedenleri sorgulayın, hatayı kendinizde arayın. İyi düşünün, radikal kararlar için uygun zamanlar değil..