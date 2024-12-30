Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Aralık Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gün olabilir sevgili aslanlar. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Sağlık harcamaları ve hesapta olmayan giderler can sıkıcı olsa da bundan kaçışınız yok. Zamanında kendinizi ihmal etmemeyi öğrenmelisiniz.
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